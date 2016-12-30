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30.12.2016 В Гомеле Дед Мороз со Снегурочкой напомнят водителям о соблюдении ПДД
29.12.2016 Второй детский дом семейного типа открывают в Чечерске
29.12.2016 Владимир Дворник: оставшиеся без попечения родителей дети не должны чувствовать себя чужими
29.12.2016 Общественный транспорт Гомеля в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра
28.12.2016 В Гомельской области в 2016 году вовлечено в хозоборот 16 тыс. га неиспользуемых земель
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Анонсы событий
03.01.2017 Новогодний утренник «Сказки мчатся в Рождество, всем приносят волшебство»
03.01.2017 Рождественский концерт
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